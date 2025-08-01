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ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
المواطن - واس

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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس، أمرًا تنفيذيًا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول، وذلك اعتبارًا من الـ 7 من أغسطس الجاري.

وقال البيت الأبيض -في بيان له- إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، علمًا بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.

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وحدّد المرسوم نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية بـ15%، بينما حدّد على البضائع البريطانية بـ10%، فيما بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة 15%، في حين بلغت نسبة الرسوم الجمركية على جنوب أفريقيا (30%)، وصربيا (35%)، وسويسرا (39%)، ولاوس (40%)، وسوريا (41%).

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