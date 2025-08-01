ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس، أمرًا تنفيذيًا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول، وذلك اعتبارًا من الـ 7 من أغسطس الجاري.

وقال البيت الأبيض -في بيان له- إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، علمًا بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.

وحدّد المرسوم نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية بـ15%، بينما حدّد على البضائع البريطانية بـ10%، فيما بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة 15%، في حين بلغت نسبة الرسوم الجمركية على جنوب أفريقيا (30%)، وصربيا (35%)، وسويسرا (39%)، ولاوس (40%)، وسوريا (41%).