ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 الذهب يهبط مع جني الأرباح وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أمرًا تنفيذيًّا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية 25 % على الواردات من الهند، لتضاف إلى رسوم جمركية 25 % أُعلن عنها سابقًا.
وتنذر هذه الخطوة بمزيد من التعقيدات في العلاقات الأمريكية الهندية، وتأتي بعد وقت قصير من إعلان مصدر حكومي هندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتشهد العلاقات الأمريكية الهندية أكبر أزمة منذ سنوات بعد أن باءت المحادثات مع نيودلهي بالفشل في إبرام اتفاق تجاري.