ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25%‭ ‬على الواردات الهندية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أمرًا تنفيذيًّا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية 25 % على الواردات من الهند، لتضاف إلى رسوم جمركية 25 % أُعلن عنها سابقًا.

وتنذر هذه الخطوة بمزيد من التعقيدات في العلاقات الأمريكية الهندية، وتأتي بعد وقت قصير من إعلان مصدر حكومي هندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتشهد العلاقات الأمريكية الهندية أكبر أزمة منذ سنوات بعد أن باءت المحادثات مع نيودلهي بالفشل في إبرام اتفاق تجاري.