تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع

بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع أمطار على منطقة جازان حتى التاسعة مساء البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1469 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 49 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 315 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1250 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 16 صنفًا لمبالغ مالية، و9 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكّدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.