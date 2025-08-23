Icon

تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1469 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 49 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 315 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1250 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 16 صنفًا لمبالغ مالية، و9 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكّدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

