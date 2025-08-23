تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 24 أغسطس 2025، وتحويلها إلى الدراسة “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية.

وقال تعليم عسير عبر منصة إكس إن القرار يشمل جميع المدارس في المنطقة الواقعة ضمن النطاق الأحمر، فيما تستمر الدراسة حضوريًا في قطاعات بيشة وتثليث والأمواه وطريب والعرين، حيث ستكون الدراسة عبر المنصة التعليمية “مدرستي” وفق الجداول المعتادة، داعية الجميع إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، بعد ورود تحذيرات من استمرار الحالة المطرية حتى الساعة الثانية فجر الأحد، مع توقعات بتجددها عند الساعة 11 صباحًا.