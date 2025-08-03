تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ

أعلنت الأمم المتحدة تفشي فيروس حمى الضنك المنقول عبر لدغات البعوض في عدة دول بالمحيط الهادئ، مع تحذيرات من تزايد الإصابات وارتفاع المخاطر، خاصة على الأطفال وكبار السن. حمى الضنك مرض فيروسي يسببه بعوض “الزاعجة”، ويؤدي إلى ارتفاع الحرارة، طفح جلدي، وآلام المفاصل، وقد يشكل خطرًا كبيرًا عند عدم تلقي العلاج المناسب.

وفقًا لمنصة “ReliefWeb” التابعة للأمم المتحدة، سجلت ساموا 2277 إصابة مؤكدة حتى 27 يوليو، وتونغا 904 إصابات حتى 25 يوليو، وكيريباتي 375 إصابة حتى 28 يوليو، مع انتشار المرض في دول أخرى مثل جزر كوك وتوفالو. وأشار الدكتور مارك جاكوبس من منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 18,766 حالة مشتبه بها في يوليو، وهو أعلى معدل منذ 2016، مع 13,702 إصابة في فيجي منذ بداية العام.

في ناورو، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة طفلين (15 و7 سنوات)، وسجلت 222 إصابة مؤكدة من 665 فحصًا، معظمها لأطفال دون 10 سنوات، حيث بدأ التفشي في 27 يونيو. كما سجلت ساموا وفاة طفل عمره 9 سنوات، مع استمرار ارتفاع الإصابات.

ودعت السلطات الصحية في ناورو وساموا إلى اتخاذ إجراءات وقائية، مثل استخدام طارد الحشرات، ارتداء ملابس واقية، والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار البعوض الناقل.