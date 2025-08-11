تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الوارد عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، خلال فترات زمنية مختلفة.

وبحسب الأرصاد، تشمل تأثيرات الحالة المصاحبة أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة.

وتكون الحالة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا.

وبيّن مركز الأرصاد أن الحالة ستبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء، وستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم السبت المقبل.