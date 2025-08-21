Icon

تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم Icon عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 Icon إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة Icon إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 Icon قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق Icon أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره Icon الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا Icon الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات Icon توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة ونجران.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق 

توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وغبار

توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وغبار

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على 8 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية اليوم