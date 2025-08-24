Icon

سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية Icon انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد Icon عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان Icon القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية  Icon لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق 

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة ونجران، مع تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: غبار وسحب رعدية على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: غبار وسحب رعدية على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار على مكة والباحة وعسير وجازان

توقعات الطقس اليوم: أمطار على مكة والباحة وعسير وجازان

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على 8 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار...

أخبار رئيسية