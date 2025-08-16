توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان و عسير.

الطقس اليوم

وتكون الحالة خفيفة إلى متوسطة على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، نجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.