توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين لايزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

