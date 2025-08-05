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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق 

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة, ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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