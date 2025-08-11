Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-26 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

