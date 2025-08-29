Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, المدينة المنورة, مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض, الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

