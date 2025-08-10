توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، تبوك، ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر و نصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.