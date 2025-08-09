Icon

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف Icon وظائف شاغرة في العليان القابضة Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار Icon أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق 

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

الطقس اليوم

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران، ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية على 3 مناطق ومدني نجران يحذر

أمطار رعدية على 3 مناطق ومدني نجران يحذر

توقعات الطقس اليوم: صقيع وغبار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: صقيع وغبار على عدة مناطق 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم