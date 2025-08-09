توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

الطقس اليوم

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران، ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.