الحالة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق 

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار فرصة هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ونجران.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة.

مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

