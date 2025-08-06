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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق 

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الساحلية منها، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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