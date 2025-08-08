Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق 

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منها، كذلك على منطقتي الرياض ونجران.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر و نصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

