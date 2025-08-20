Icon

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة و نجران في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

