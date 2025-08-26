توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض, كذلك على أجزاء من منطقة حائل.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 43 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.