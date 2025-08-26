Icon

إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا Icon تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق Icon قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق 

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض, كذلك على أجزاء من منطقة حائل.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 10 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 10 مناطق

توقعات الطقس اليوم: سماء صحو إلى غائمة وضباب

توقعات الطقس اليوم: سماء صحو إلى غائمة وضباب

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 43 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار...

أخبار رئيسية