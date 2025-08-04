توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل لجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.