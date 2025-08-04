توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل لجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.