Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق  Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية Icon اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل Icon ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام Icon وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية Icon غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع Icon أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل لجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
الحصيني يكشف توقعات طقس اليوم

الحصيني يكشف توقعات طقس اليوم

الغبار يضرب 5 مناطق اليوم

الغبار يضرب 5 مناطق اليوم

وفي الخليج العربي توقّع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية اليوم