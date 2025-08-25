Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة, نجران, مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

