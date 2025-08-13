Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

