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توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق 

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية على مكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل لجازان.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة للخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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