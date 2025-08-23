Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق 

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة ونجران.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

