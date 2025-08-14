Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، كذلك على الطريق الساحلي الواصل لجازان، كما يبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

