توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

في حين يبقي الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية، إلى جنوبية غربية بسرعة (20-45 كم/ساعة)، تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/ساعة) مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية، إلى جنوبية شرقية بسرعة (15-35 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.