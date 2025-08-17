Icon

رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا Icon بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت Icon  الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية  Icon الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان، عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية ونجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

