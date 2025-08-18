توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على 8 مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وغربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.