Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على 8 مناطق 

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على 8 مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وغربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بطقس مستقر اليوم ورياح

توقعات بطقس مستقر اليوم ورياح

طقس شديد الحرارة على هذه المناطق اليوم

طقس شديد الحرارة على هذه المناطق اليوم

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

أخبار رئيسية