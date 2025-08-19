توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.