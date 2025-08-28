Icon

الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة

توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق 

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتكون الحالة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم, حائل، في حين يستمر تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

