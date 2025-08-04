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لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة

توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ مساءً
توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم
المواطن - واس

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أعلن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” إتاحة استعراض الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق من مختلف أنحاء العالم في خطوة تطويرية جديدة، تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من (1000) خدمة مقدمة من مختلف الجهات، لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية عبر منصة وطنية شاملة.

خدمات متنوعة

ويلبّي تطبيق “توكلنا” عبر خدماته المتنوعة، مختلف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، ومنها استعراض البطاقات الرسمية للمستخدمين بشكل رقمي مثل: جواز السفر، والهوية الوطنية، وبطاقات العمل، كما يدعم التطبيق الجوانب التوعوية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، من خلال تمكينهم من الاطلاع على الخدمات التي تتضمن استعراض التصاريح والتعرّف على جميع الخدمات المتاحة عبر التطبيق، ومعرفة ذروة الزحام والأوقات المناسبة لزيارة الحرمين والروضة الشريفة، إلى جانب حجز التصاريح للراغبين في أداء المناسك وهم في بلدانهم قبل قدومهم للمملكة.

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ويُعدّ تطبيق “توكلنا” منصة رقمية متكاملة أسهمت في تحسين جودة الحياة من خلال سهولة الوصول للخدمات الحكومية في مختلف المجالات التنموية والحيوية بما فيها الخدمات: التعليمية والصحية والعدلية والسياحية والترفيهية، إلى جانب العديد من الإمكانات والتسهيلات الكبيرة التي يوفرها التطبيق للتيسير على المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تطبيق يتمتع بالتقنية والموثوقية العاليتين، ويتجاوز عدد مستخدميه أكثر من (34) مليون مستفيد ومستفيدة، فيما يبلغ عدد مستفيديه يوميًا أكثر من مليون مستفيد نشط.

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