تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الخميس خفض توقعاتها لصافي الأرباح السنوي إلى 2,66 تريليون ين (18,06 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت الشركة في بيان “نظرًا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وعوامل أخرى، أظهرت النتائج الفعلية تراجع الدخل التشغيلي، وتم تعديل التوقعات خفضًا”.

وأوضحت تويوتا أنها تتوقع أن يبلغ دخلها التشغيلي للسنة المالية 3.20 تريليون ين (حوالي 21.77 مليار دولار)، بانخفاض عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى 3.80 تريليون ين (حوالي 25.8 مليار دولار).

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.6 بالمئة في تداولات بورصة طوكيو.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل رسومًا بنسبة 25 في المئة على السيارات اليابانية، في ما اعتبر ضربة قاسية لطوكيو وقطاع السيارات الحيوي بالنسبة إليها.

وعلى رغم إعلان الطرفين في يوليو التوصل إلى اتفاقية تجارية تخفض هذه النسبة إلى 15 بالمئة، لم يتضح بعد متى سيبدأ تطبيق ذلك.