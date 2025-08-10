Icon

ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٣ مساءً
ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر
المواطن - فريق التحرير

ثار بركان جبل “إتنا” بإيطاليا -أعلى وأنشط بركان في أوروبا- ووصل ارتفاع حممه إلى ثلاثة آلاف متر، مع إصدار السلطات الإيطالية تنبيهًا للرحلات الجوية.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الأحد، إنه سجّل تدفقًا للحمم البركانية بمنطقة القمة بالمنحدر الجنوبي لجبل بوكا نوفا، وجار إجراء مسوحات ميدانية حاليًا، ولم يُبلّغ عن أي تغيرات بالمؤشرات الزلزالية أو انبعاثات رماد تسبب خطرًا على السكان والبنية التحتية.

كما أصدر مطار كاتانيا الإيطالي تنبيهًا باللون البرتقالي للرحلات الجوية ويسمح هذا الإجراء، الذي تقتضيه بروتوكولات سلامة الطيران، باليقظة المستمرة دون تعطيل عمليات الطيران.

