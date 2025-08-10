ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر

منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق
ثار بركان جبل “إتنا” بإيطاليا -أعلى وأنشط بركان في أوروبا- ووصل ارتفاع حممه إلى ثلاثة آلاف متر، مع إصدار السلطات الإيطالية تنبيهًا للرحلات الجوية.
وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الأحد، إنه سجّل تدفقًا للحمم البركانية بمنطقة القمة بالمنحدر الجنوبي لجبل بوكا نوفا، وجار إجراء مسوحات ميدانية حاليًا، ولم يُبلّغ عن أي تغيرات بالمؤشرات الزلزالية أو انبعاثات رماد تسبب خطرًا على السكان والبنية التحتية.
كما أصدر مطار كاتانيا الإيطالي تنبيهًا باللون البرتقالي للرحلات الجوية ويسمح هذا الإجراء، الذي تقتضيه بروتوكولات سلامة الطيران، باليقظة المستمرة دون تعطيل عمليات الطيران.