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ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ مساءً
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام
المواطن - واس

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ثار بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامشاتكا بأقصى شرق روسيا لأول مرة منذ 600 عام، وفقًا لعلماء روس.

جاء الثوران بعد أيام من زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.

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أطلق البركان عمودًا من الرماد بارتفاع 6 كيلومترات في السماء، دون تسجيل سقوط رماد على مناطق مأهولة، بحسب وزارة الطوارئ.

وتسبب الثوران بزلزال آخر بقوة 7 درجات، مما دفع السلطات لإصدار تحذير مؤقت من تسونامي في ثلاث مناطق، قبل أن يُلغى لاحقًا.

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