ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا

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أفادت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية بثوران بركان ليوتوبي لاكي لاكي في جزيرة فلوريس بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية اليوم السبت، حيث تصاعد عمود من الرماد بلغ ارتفاعه 18 كيلومترًا في السماء.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، وقع الثوران في الساعة 1:05 صباحًا، مصحوبًا بانبعاث عمود من الرماد الرمادي والأسود، مع انجراف المواد البركانية نحو الجنوب الغربي والغرب والشمال الغربي، حسب تقرير مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية. ويظل البركان في أعلى مستويات التحذير.
وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان والزوار، داعيةً إلى تجنب الاقتراب من المناطق الواقعة ضمن دائرة 6 إلى 7 كيلومترات من قمة البركان، حفاظًا على سلامتهم.