جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا

تطلق عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأحد 28 سبتمبر 2025م، ثلاثة برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.
وتشمل البرامج الأكاديمية برنامج ماجستير العلوم في الصيدلة الصناعية الذي تقدمه كلية الصيدلة، وبرنامج ماجستير الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبرنامج ماجستير الفنون البصرية الذي تقدمه كلية التصاميم والفنون.
ويهدف برنامج ماجستير العلوم في الصيدلة الصناعية إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في تصنيع وتطوير الأدوية وضمان جودتها، ويُعنى برنامج ماجستير الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية بتمكين الأخصائيين الاجتماعيين من تحقيق الكفاءة المهنية وفق متطلبات سوق العمل بإثراء خبراتهم ومهاراتهم العلمية والبحثية، ويُركِّز برنامج ماجستير الفنون البصرية على تخريج كفاءات رائدة في مجال الفنون البصرية؛ تُوفر البيئة البحثية والإبداعية المتكاملة للإسهام في خدمة المجتمع، وسد الاحتياج من الكوادر الوطنية.
ويأتي طرح هذه البرامج متوائمًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، المتمثلة في تمكين المرأة، وإعداد كفاءات منافسة، وتقديم برامج أكاديمية متجددة، عبر منظومة التكامل مع سوق العمل، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم، وتحقيق التميُّز في التعليم والتعلُّم.
وللمزيد من المعلومات حيال برامج الدراسات العليا المستحدثة زيارة الرابط الآتي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/PGD/Pages/home.aspx.