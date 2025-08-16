Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر Icon 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي Icon السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية Icon خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ خلال المدة من الأحد 23 – 29 صفر 1447هـ من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المواعيد للأرقام الجامعية (442) فما قبل سوف تكون يومي الأحد والاثنين 23 – 24 صفر، والثلاثاء 25 صفر الأرقام الجامعية (443) فما قبل، وحدَّدت يوم الأربعاء 26 صفر (444) وما قبل، والخميس 27 صفر (445) فما قبل، وتحديد يومي الجمعية للأرقام (446), بالإضافة إلى الدفعات السابقة، والأرقام (4479) للمحولين لجامعة الباحة من جامعات أخرى، وسيتم تسجيل جداول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي 1447هـ آليًا وسيتم إشعارهم ببيانات الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق رسائل نصية دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

وشدَّدت الجامعة على ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية.

