جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ خلال المدة من الأحد 23 – 29 صفر 1447هـ من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المواعيد للأرقام الجامعية (442) فما قبل سوف تكون يومي الأحد والاثنين 23 – 24 صفر، والثلاثاء 25 صفر الأرقام الجامعية (443) فما قبل، وحدَّدت يوم الأربعاء 26 صفر (444) وما قبل، والخميس 27 صفر (445) فما قبل، وتحديد يومي الجمعية للأرقام (446), بالإضافة إلى الدفعات السابقة، والأرقام (4479) للمحولين لجامعة الباحة من جامعات أخرى، وسيتم تسجيل جداول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي 1447هـ آليًا وسيتم إشعارهم ببيانات الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق رسائل نصية دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

وشدَّدت الجامعة على ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية.