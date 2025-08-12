جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا

Icon

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٢ مساءً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح باب استقبال طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية من حملة شهادات الماجستير أو الدكتوراه، في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا في مختلف كليات الجامعة وفروعها بمحافظتي رفحاء وطريف.

وتشمل التخصصات المطلوبة مجالات متنوعة في الطب، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب، والفيزياء، واللغة العربية، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتمويل، وغيرها.

ودعت الجامعة الراغبين إلى التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025م حتى السبت 16 أغسطس 2025م.

