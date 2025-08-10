جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا

Icon

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم، فتح باب التسجيل في عددٍ من البرامج التعليمية المدفوعة، عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل 20 صفر الجاري الموافق 14 أغسطس الجاري.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الفريدان، أن البرامج المتاحة تشمل برنامج السنة التأهيلية، والدبلوم المتوسط المهني بنمطي التعليم الحضوري، وعن بعد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع فرص التعليم النوعي، وتقديم مسارات أكاديمية مرنة تُلبِّي تطلعات المتقدمين، وتواكب متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور الفريدان أهمية مبادرة الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلى استكمال إجراءات التقديم عبر البوابة الإلكترونية، والاطّلاع على الشروط والتخصصات وآلية التسجيل، ومتابعة القنوات الرسمية للجامعة لمواكبة المستجدات والإعلانات المتعلقة بمراحل وإجراءات القبول.

