جامعة حائل تعلن مواعيد التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول 1447هـ

أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، الجدول الزمني للتسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

وحددت العمادة مواعيد التسجيل وفقًا للدفعات الدراسية، حيث يبدأ التسجيل يوم غد لطلاب دفعة 2020 وما قبلها، ويستمر حتى 26 / 02 / 1447هـ لدفعة 2021 – 2022، فيما خُصص يوم الخميس 27 / 02 / 1447هـ لدفعة 2023، ويوم الجمعة 28 / 02 / 1447هـ لدفعة 2024، على أن يُتاح التسجيل لجميع الدفعات يوم السبت 29 / 02 / 1447هـ.

وأكدت العمادة، أن التسجيل سيُغلق لجميع الدفعات يوم السبت 29 / 02 / 1447هـ عند الساعة 11:59 مساء، مشيرة إلى أن التسجيل مخصص للطلاب الذين لم يتجاوزوا المدة النظامية للخطة الدراسية، على ألا يقل معدلهم التراكمي عن نقطتين من أربع نقاط، مع استثناء دفعة 2019م وما قبلها، حيث يقتصر التسجيل فيها على من معدلهم التراكمي لا يقل عن 1 من 4، مشيرة إلى أن هذا التنظيم لا يشمل طلبة برامج الدراسات العليا.