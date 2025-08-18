Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة حائل تعلن مواعيد التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول 1447هـ

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٨ مساءً
جامعة حائل تعلن مواعيد التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول 1447هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، الجدول الزمني للتسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

وحددت العمادة مواعيد التسجيل وفقًا للدفعات الدراسية، حيث يبدأ التسجيل يوم غد لطلاب دفعة 2020 وما قبلها، ويستمر حتى 26 / 02 / 1447هـ لدفعة 2021 – 2022، فيما خُصص يوم الخميس 27 / 02 / 1447هـ لدفعة 2023، ويوم الجمعة 28 / 02 / 1447هـ لدفعة 2024، على أن يُتاح التسجيل لجميع الدفعات يوم السبت 29 / 02 / 1447هـ.

قد يهمّك أيضاً
بقيمة 1.6 مليون ريال.. جامعة حائل توقع 41 عقدًا لأبحاث كورونا

بقيمة 1.6 مليون ريال.. جامعة حائل توقع 41 عقدًا لأبحاث كورونا

وظائف شاغرة في جامعة حائل

وظائف شاغرة في جامعة حائل

وأكدت العمادة، أن التسجيل سيُغلق لجميع الدفعات يوم السبت 29 / 02 / 1447هـ عند الساعة 11:59 مساء، مشيرة إلى أن التسجيل مخصص للطلاب الذين لم يتجاوزوا المدة النظامية للخطة الدراسية، على ألا يقل معدلهم التراكمي عن نقطتين من أربع نقاط، مع استثناء دفعة 2019م وما قبلها، حيث يقتصر التسجيل فيها على من معدلهم التراكمي لا يقل عن 1 من 4، مشيرة إلى أن هذا التنظيم لا يشمل طلبة برامج الدراسات العليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد