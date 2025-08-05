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جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
المواطن - واس

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أعلنت جامعة طيبة توفر فرص تعاون للكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، للعمل بنظام الساعات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة وفروعها في مختلف محافظات المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف التخصصات الأكاديمية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويدعم احتياجات الأقسام العلمية بالكفاءات المؤهلة.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة البوابة الإلكترونية، والتسجيل خلال المدة المحددة، مبينة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم الأربعاء 12 / 2 / 1447هـ، ويستمر حتى يوم الأحد 18 / 2 / 1447هـ.
وأكدت الجامعة حرصها على توفير بيئة تعليمية محفّزة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في الحراك الأكاديمي، والمشاركة في تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.

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