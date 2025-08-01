أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان! توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
أعلنت جامعة طيبة عن إتاحة الفرصة للكوادر المتميزة من المهنيين في المجالات الصحية وغيرها من التخصصات للحصول على الألقاب المهنية والإكلينيكية، ضمن مسارات معتمدة تشمل: “محاضر مهني”، و”أستاذ مساعد مهني”، و”أستاذ إكلينيكي”، و”مشارك إكلينيكي”، وغيرها، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى الاعتراف المؤسسي بكفاءاتهم، وتعزيز حضورهم في مجالات التعليم والتدريب والممارسة الصحية داخل الجامعة وخارجها.
وحددت الجامعة عددًا من المعايير للحصول على هذه الألقاب، من أبرزها: المؤهل الأكاديمي، والخبرة المهنية أو الأكاديمية، والتسجيل المهني في الهيئات المختصة، إلى جانب الأداء السابق في مجالات التدريب، أو البحث العلمي، أو الإسهام في أنشطة الجامعة.
وينال الحاصلون على اللقب على عدد من المزايا، من أبرزها: الوصول إلى المصادر الإلكترونية لمكتبة الجامعة، وحضور الدورات وورش العمل التي تنظمها الجامعة مجانًا أو بأسعار رمزية، إلى جانب إمكانية إضافة الانتماء الأكاديمي إلى جامعة طيبة عند النشر العلمي خلال فترة اللقب.
يُذكر أن اللقب يُمنح لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد وفقًا للشروط والمعايير المحددة، ودعت الجامعة المهتمين إلى زيارة البوابة الإلكترونية للاطلاع على آلية منح الألقاب ومتطلباتها.