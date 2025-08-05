Icon

جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان Icon ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز Icon عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين Icon زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية Icon الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام Icon جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات Icon ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر Icon مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! Icon أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٤ مساءً
جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بالكلية التطبيقية، تمديد فترة القبول ببرامج الدبلومات “مدفوعة القيمة”، للعام الجامعي 1447 هـ، حتى يوم السبت المقبل.

وبينت أن التمديد، جاء بناءً على توجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرامج الهادفة إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعاتهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم،

قد يهمّك أيضاً
جامعة نجران تستحدث 13 برنامجاً أكاديمياً

جامعة نجران تستحدث 13 برنامجاً أكاديمياً

بدء المرحلة الثالثة للترشيح للقبول بجامعة نجران

بدء المرحلة الثالثة للترشيح للقبول بجامعة نجران

وتشمل برامج الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسياحة والسفر، وإدارة موارد التراث، واللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والتعدين، والسلامة والصحة المهنية، مبينةً أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول للجامعة، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد