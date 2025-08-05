جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بالكلية التطبيقية، تمديد فترة القبول ببرامج الدبلومات “مدفوعة القيمة”، للعام الجامعي 1447 هـ، حتى يوم السبت المقبل.

وبينت أن التمديد، جاء بناءً على توجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرامج الهادفة إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعاتهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم،

وتشمل برامج الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسياحة والسفر، وإدارة موارد التراث، واللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والتعدين، والسلامة والصحة المهنية، مبينةً أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول للجامعة، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.