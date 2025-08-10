Icon

جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون
المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراه والماجستير للجنسين، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن التقديم سيكون في عددٍ من التخصصات العلمية والطبية والإدارية، وذلك في (9) كليات، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: هنا.

