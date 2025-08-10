جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
أعلنت جامعة نجران اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراه والماجستير للجنسين، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضحت أن التقديم سيكون في عددٍ من التخصصات العلمية والطبية والإدارية، وذلك في (9) كليات، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: هنا.