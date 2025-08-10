جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراه والماجستير للجنسين، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن التقديم سيكون في عددٍ من التخصصات العلمية والطبية والإدارية، وذلك في (9) كليات، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: هنا.