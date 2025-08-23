جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1447 – 1448هـ، تستعد مدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة لاستقبال الطلاب والطالبات كافة، في أجواء تسودها الحماسة والتفاؤل ببدء رحلة تعليمية جديدة، سبقها أعمال تهيئة لمنظومة التعليم عبر إداراتها التعليمية في جميع مناطق المملكة، ضمن خطط التشغيل والصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة، بما يضمن بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تعزز القيم الوطنية والإنسانية وتغرس الانضباط، والاجتهاد في نفوس الطلاب، ليكون العام الدراسي المقبل خطوة مهمة في بناء جيل واعد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاهزية شاملة

وحرصت وزارة التعليم على جاهزية المدارس، لانطلاقة ناجحة في عموم مناطق المملكة، إذ نفذت منذ وقت سابق عددًا من المشاريع والمبادرات على مستوى المملكة، شملت (75) مشروعًا إنشائيًا جديدًا بإجمالي قيمة (920) مليون ريال تهدف إلى التوسع في البنية التحتية وتحقيق بيئات تعليمية متطورة، كما أجريت صيانة شاملة لأكثر من (15) ألف مبنى مدرسي وأكثر من (884) ألف وحدة تكييف بقيمة تجاوزت (2) مليار ريال، شملت أعمال الصيانة العامة والنظافة، وصيانة وإحلال أجهزة التكييف، التجهيزات المدرسية، الترميم والتأهيل، وترميم وتأهيل أكثر من(1400) مبنى تعليمي بـ(782 )مليون ريال؛ لرفع كفاءة المرافق وتحسين جودة البيئة المدرسية.

وتأتي هذه الاستعدادات امتدادًا لخطط الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة الأداء التعليمي والتشغيلي في المدارس، حيث أنهت الوزارة ممثلة في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تجهيز المدارس من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير الكتب الدراسية في وقتٍ قياسي، وتوجيه الأسرة التعليمية إلى مدارسهم، إلى جانب استكمال البرامج التدريبية للكوادر التعليمية والإدارية، وتفعيل المبادرات التقنية والتعليمية، التي تواكب التحول الرقمي في منظومة التعليم.

انطلاقة جادة

وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على انطلاقة جادة ومنضبطة للعام الدراسي، في بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، تعزز من كفاءة الأداء وتدعم نواتج التعلّم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل طموح ومنافس عالميًا، حيث يعود في منطقة الرياض للدراسة أكثر من مليوني و ( 840 ) ألف طالب وطالبة، موزعين على (6.873) مدرسة، في ظل توفير بيئات تعليمية مناسبة، تضمن جودة التعليم.

واستعد تعليم المنطقة الشرقية لاستقبال أكثر من(700) ألف طالب وطالبة، فيما ينتظم بتعليم القصيم أكثر من (320) ألف طالب وطالبة، موزعين على (2103) مدارس للبنين والبنات بمختلف المراحل، يشرف على تعليمهم حوالي (35) ألف معلم ومعلمة، لمواصلة مسيرة العملية التعليمية.

وعززت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير جاهزيتها بتهيئة (3430) مدرسة، لاستقبال(525.595) طالبًا وطالبة، يباشر تدريسهم (46.398) معلمًا ومعلمة، فيما أكملت تعليم تبوك تجهيز (1209) مدارس، تحتضن (211.372) طالبًا وطالبة، يباشرهم (15695) معلمًا ومعلمة، فيما تستقبل (426) مدرسة للبنين والبنات بتعليم الحدود الشمالية أكثر من (100.500) طالب وطالبة، إلى جانب انتظام أكثر من (180) ألف طالب وطالبة، في أكثر من (1300) مدرسة بتعليم حائل، يتولى تعليمهم في مختلف المراحل أكثر من (18) ألف معلم ومعلمة.

وهيأت الإدارة العامة للتعليم بالجوف (937 ) مدرسة لاستقبال (168.494) طالبًا وطالبة، يعكف على تعليمهم (13.465) معلمًا ومعلمة، وذلك مع تنفيذ حزمة متكاملة من الخطط التشغيلية والتربوية لضمان انطلاقة دراسية منظمة وفعّالة، فيما أنهى تعليم منطقة جازان تجهيز وصيانة (2556) مدرسة يعمل بها (31.878) معلمًا ومعلمة، لتدريس ما يقارب (351.535) طالبًا وطالبة، يسنادهم (689) مشرفًا و(9954) إدارياً وإدارية.

وفي تعليم منطقة نجران، تستقبل (980) مدرسة (183.302) طالب وطالبة، يشرف عليهم (10.315) معلمًا ومعلمة، حيث جرى إكمال التجهيزات المدرسية، وتوزيع الكتب، والتدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، فيما استفاد (52.631) طالبًا وطالبة من خدمة النقل المدرسي، في الوقت الذي أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، في أكثر من(760) مدرسة، تستقبل ما يزيد على (80) ألف طالب وطالبة، يتلقون تعليمهم على يد ما يزيد على 11 ألف معلم ومعلمة، فيما وجهت الإدارة ما يزيد على (370) مشرفًا ومشرفة تربوية.