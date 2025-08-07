Icon

جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

أفاد مراسل قناة الإخبارية، مهند الراوي، بأن جثمان الطالب المغدور محمد القاسم سيصل إلى المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال إن نقل جثمان محمد القاسم سيتم عبر الخطوط الجوية السعودية وبتنسيق كامل مع سفارة المملكة في المملكة المتحدة، وزارة النقل، وذوي الفقيد.

وأضاف أن الجثمان سيصل إلى مطار جدة فجر يوم غد، ليتم الصلاة على الجثمان في الحرم المكي في العاصمة المقدسة.

متابعة من السفارة

وكانت سفارة المملكة في بريطانيا، أكدت أنها تتابع واقعة الاعتداء على الطالب السعودي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، والتي أدت إلى وفاته، وأشارت إلى أنها تواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة؛ للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

محاكمة المتهم

ويوم أمس عقدت محكمة كامبريدج، جلسة استماع أولية في قضية مقتل الطالب محمد القاسم، حيث مثل تشاز كوريجان المتهم بقتل القاسم أمام المحكمة بعدما وجهت إليه تهمة القتل وحيازة سكين في مكان عام.

ووجهت المحكمة إلى المتهم تهمة حيازة السلاح الأبيض، واستخدامه في جريمة القتل العمد، بينما نفى المتهم عن نفسه ارتكاب جريمة القتل، ورفضت المحكمة خروجه بكفالة.

 

