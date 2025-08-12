جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة

شهدت منطقة الباحة، اليوم، جريان عددٍ من الأودية والشعاب، إثر هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة الباحة ومحافظاتها، في مشهد بديع امتزج بجمال الطبيعة الجبلية وأجواء الصيف المعتدلة التي تشتهر بها المنطقة.

وتحوّلت الأودية إلى جداول مائية عذبة انحدرت من سفوح الجبال، لتغذي الشلالات، مشكلةً مناظر خلابة استقطبت الأهالي والزوار، الذين توافدوا إلى المتنزهات والمواقع السياحية لمشاهدة تدفق المياه بين الغابات الكثيفة وأشجار العرعر، وسط أجواء ضبابية زادت المشهد روعة وجمالًا.

وتُعد منطقة الباحة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بفضل ما تزخر به من مقومات طبيعية وتراثية، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الجهات المعنية؛ مما يجعلها خيارًا مثاليًّا لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة البكر.