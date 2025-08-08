Icon

شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل Icon تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية Icon إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض Icon السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا Icon السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل Icon أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب Icon فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا Icon أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء Icon مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

“جمعة ولمّة” ترسّخ مكانة فندق راديسون الرياض المطار كوجهة مجتمعية مفضّلة للعائلات

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ مساءً
“جمعة ولمّة” ترسّخ مكانة فندق راديسون الرياض المطار كوجهة مجتمعية مفضّلة للعائلات
المواطن - فريق التحرير

يواصل فندق راديسون الرياض المطار استقطاب العائلات والنزلاء من خلال تجربة عطلة نهاية الأسبوع “جمعة ولمة”، التي تجمع بين الترفيه والمرح لجميع أفراد الأسرة، لتترسخ كإحدى أبرز الفعاليات العائلية على روزنامة عطلات نهاية الأسبوع في الرياض.

وانطلقت فعالية “جمعة ولمة” قبل ثلاثة أشهر ضمن استراتيجية الفندق لتعزيز مكانته كوجهة سياحية وترفيهية متكاملة، لتتحول سريعاً إلى محطة رئيسية على جدول عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة. ونظرًا للإقبال الكبير والطلب المتزايد، تطورت الفعالية من نشاط مفتوح للجمهور إلى تجربة حصرية لنزلاء الفندق، حيث يشهد الحدث حضوراً أسبوعياً يتراوح بين 250 و500 زائر.

وتحوّلت “غداء وغطسة” من فعالية عامة إلى تجربة حصرية للنزلاء، كل يوم جمعة.

ويتخلل هذا العرض بوفيه غداء فخمًا ومتنوِّعًا مع إمكانية دخول المسبح، إلى جانب ركن ترفيهي نابض بالحياة للأطفال يشمل تلوين الوجوه، وعروضًا حيّة وغير ذلك من الأنشطة. وقد صُمِّمت التجربة بعناية لتكون خيار عطلة نهاية أسبوع متميّزًا لكلٍّ من العائلات الزائرة ونزلاء الفندق الراغبين في إجازة محليّة في أجواء راقية.

وتعليقًا على الفعالية، قالت سحر صالح، مديرة التسويق في فندق راديسون الرياض المطار: “بالنسبة لنا، لا تقتصر فعالية “جمعة ولمّة” على كونها حدثًا أسبوعيًا فحسب، بل هي تجسيد لالتزامنا بتقديم تجارب ذات قيمة تعزز التقارب بين العائلات والمجتمع. من بداية السنة، عملنا على تعزيز مكانة الفندق باعتباره وجهة عائلية ومجتمعية بطابع المنتجعات، ويعكس نجاح هذه المبادرة مدى التقدم الذي أحرزناه”.

من خلال توفير مساحة تتيح للعائلات الاسترخاء والتواصل وقضاء أوقات ممتعة، يواصل فندق راديسون الرياض المطار ترسيخ روابطه مع المجتمع المحلي، وتعزيز مكانته كأكثر كمنتجع، إذ أصبح مركزًا اجتماعياً وترفيهيًا ينبض بالحياة في قلب الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد