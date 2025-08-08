“جمعة ولمّة” ترسّخ مكانة فندق راديسون الرياض المطار كوجهة مجتمعية مفضّلة للعائلات

يواصل فندق راديسون الرياض المطار استقطاب العائلات والنزلاء من خلال تجربة عطلة نهاية الأسبوع “جمعة ولمة”، التي تجمع بين الترفيه والمرح لجميع أفراد الأسرة، لتترسخ كإحدى أبرز الفعاليات العائلية على روزنامة عطلات نهاية الأسبوع في الرياض.

وانطلقت فعالية “جمعة ولمة” قبل ثلاثة أشهر ضمن استراتيجية الفندق لتعزيز مكانته كوجهة سياحية وترفيهية متكاملة، لتتحول سريعاً إلى محطة رئيسية على جدول عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة. ونظرًا للإقبال الكبير والطلب المتزايد، تطورت الفعالية من نشاط مفتوح للجمهور إلى تجربة حصرية لنزلاء الفندق، حيث يشهد الحدث حضوراً أسبوعياً يتراوح بين 250 و500 زائر.

وتحوّلت “غداء وغطسة” من فعالية عامة إلى تجربة حصرية للنزلاء، كل يوم جمعة.

ويتخلل هذا العرض بوفيه غداء فخمًا ومتنوِّعًا مع إمكانية دخول المسبح، إلى جانب ركن ترفيهي نابض بالحياة للأطفال يشمل تلوين الوجوه، وعروضًا حيّة وغير ذلك من الأنشطة. وقد صُمِّمت التجربة بعناية لتكون خيار عطلة نهاية أسبوع متميّزًا لكلٍّ من العائلات الزائرة ونزلاء الفندق الراغبين في إجازة محليّة في أجواء راقية.

وتعليقًا على الفعالية، قالت سحر صالح، مديرة التسويق في فندق راديسون الرياض المطار: “بالنسبة لنا، لا تقتصر فعالية “جمعة ولمّة” على كونها حدثًا أسبوعيًا فحسب، بل هي تجسيد لالتزامنا بتقديم تجارب ذات قيمة تعزز التقارب بين العائلات والمجتمع. من بداية السنة، عملنا على تعزيز مكانة الفندق باعتباره وجهة عائلية ومجتمعية بطابع المنتجعات، ويعكس نجاح هذه المبادرة مدى التقدم الذي أحرزناه”.

من خلال توفير مساحة تتيح للعائلات الاسترخاء والتواصل وقضاء أوقات ممتعة، يواصل فندق راديسون الرياض المطار ترسيخ روابطه مع المجتمع المحلي، وتعزيز مكانته كأكثر كمنتجع، إذ أصبح مركزًا اجتماعياً وترفيهيًا ينبض بالحياة في قلب الرياض.