جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام

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تواصل الجهات المختصة جهودها المكثفة في المسجد الحرام، لضمان بيئة آمنة وصحية للطائفين، حيث أظهر مقطع فيديو استمرار عمليات التعقيم والتنظيف في صحن الطواف، وسط حركة الطائفين بانسيابية وطمأنينة تامة.
وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى تعزيز أعلى معايير النظافة والتعقيم على مدار الساعة، باستخدام أحدث التقنيات والمواد الآمنة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى راحة قاصدي البيت العتيق، والحفاظ على سلامتهم.
بكل طمأنينة وخطوة بخطوة.. جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين#الإخبارية pic.twitter.com/MyRQAeV64z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2025